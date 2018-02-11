Трамп ограничит возможность мигрантам получать убежище в США

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе подпишет распоряжение, ограничивающее возможность получить убежище в стране. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщает АР.

"Мигранты, которые хотят получить убежище, должны будут по закону заявить о себе на пункте въезда", - заявил Трамп накануне в Белом доме.

Он также отметил, что мигранты, прибывающие в США нелегально, останутся без автоматического права на пребывание в стране.

Согласно американскому закону об иммиграции и гражданстве, любой иммигрант в США может подать заявление на получение убежища, независимо от того, каким образом он попал на территорию США.

Трамп назвал такую ​​схему "насмешкой" над миграционными законами США, и "лазейкой", поощряющей нелегальную миграцию.

Несколькими днями ранее Трамп заявлял, что военные не пропустят колонны мигрантов из центральной Америки на территорию США.

Также Трамп заявил о намерении отменить автоматическое гражданство для рожденных в США детей.

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Источник: korrespondent.net