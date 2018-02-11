Конституционный суд отказался рассматривать жалобу Поклонской

Бывшему "прокурору" аннексированного Крыма, депутату Госдумы РФ Наталье Поклонской отказали в открытии производства по ее жалобе относительно конституционности некоторых положений Уголовного процессуального кодекса. Соответствующее решение принял Конституционный суд Украины. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщают Українськi Новини со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что Поклонская просила рассмотреть конституционность положений части 3 статьи 309 и положений части 4 статьи 399 УПК.

В частности, речь идет о порядке подания и рассмотрения апелляционных жалоб.

Сообщается, что Конституционный Суд отказал в открытии производства по ее жалобе из-за неприемлемости конституционной жалобы.

Напомним, ранее Поклонская также направляла публичное заявление на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко, в котором просила начать расследование в отношении целого ряда нынешних украинских политиков и чиновников.

В ответ в ГПУ пригласили Поклонскую в Киев, чтоб обсудить темы государственной измены и запрета деятельности Меджлиса.

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Источник: korrespondent.net