Снятие моратория на землю поручили ускорить - СМИ

Правительство поручило министерству аграрной ополитики до конца года представить на рассмотрение законопроект Об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который необходим для отмены моратория на продажу земли. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщает Экономическая правда, со ссылкой на письмо госсекретаря Кабмина Сергея Кушнира, который был направлен в Госгеокадастр и МинАПК.
Отмечается, что Минагрополитики, Госгеокадастр вместе с другими заинтересованными министерствами обязаны были разработать и подать законопроект в июле 2018 года.
"Сейчас данный законопроект на рассмотрение Кабинета министров не поступал. Просим Минагрополитики подать в установленном порядке проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения на рассмотрение Кабинета министров", - говорится в письме.
Земельная реформа внесена в план приоритетных действий правительства на 2018 год.
Ранее сегодня стало известно, что Конституционный суд Украины отказался рассматривать представление об отмене запрета на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения.
Напомним, 7 декабря 2017 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения. А 30 декабря президент Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Земельный кодекс.
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Источник: korrespondent.net
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