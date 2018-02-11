Константинополь может отозвать автокефалию у РПЦ

Вселенский патриархат может отозвать автокефальный статус Русской православной церкви. Об этом заявил представитель Константинополя при Всемирном совете церквей, архиепископ Иов (Геча), сообщает в пятницу, 2 ноября, ВВС Украина.

В частности, он отметил, что Константинопольский патриарх продолжает оставаться лидером мирового православия, несмотря на то, что РПЦ отказывает ему в этом статусе.

"Центры мирового православия никогда никто не может ставить под сомнение. Вселенские соборы дали Римскому престолу и Константинопольскому престолу как второму после него одинаковые привилегии. Если мы этого не признаем, значит, мы не признаем учение Вселенских соборов и отпадаем от православия", - заявил архиепископ.

Он рассказал, что автокефальные статусы православных церквей России, Греции, Сербии, Румынии, Польши, Албании, Болгарии, Грузии и Чехословакии не были подтверждены Вселенскими соборами, но именно Константинополь дал им статус независимых.

"И, в принципе, как считают некоторые канонисты, поскольку эти новые автокефалии или новые патриархаты никогда не были подтверждены Вселенским собором, поскольку они были созданы Вселенским патриархатом, то в какой-то момент, если Вселенский патриархат сочтет это нужным, он может и отменить этот статус", - допустил представитель Константинопольской церкви.

Отвечая на вопрос, может ли в таком случае Константинополь забрать патриаршее достоинство у Московской кафедры, он выразил надежду, что РПЦ "обратится к разуму и вернется в единение со Вселенским престолом, потому что Вселенский престол не желает рвать отношения с православной церковью в России".

"Но если такая ситуация будет сохраняться в течение долгого времени, то конечно, Вселенский престол как первый престол вселенского православия будет вынужден принимать определенные меры. Прибегнуть к определенным решениям, чтобы обеспечить единство Церкви", - отметил архиепископ.

Кроме того, он добавил, что если сегодня православная церковь в России сомневается в правах Константинополя на предоставление автокефалии, то "она должна отречься от своей собственной автокефалии, потому патриарший статус ей был дан в XVI веке Вселенским патриархом Иеремией".

Напомним, архиепископ Иов также заявил, что Московского патриархата в Украине больше нет. Также в Константинополе рассказали, как будет называться церковь в Украине после предоставления Томоса.

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Источник: korrespondent.net