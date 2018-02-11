США обнародовали масштабные санкции против Ирана

Управление по контролю за иностранными активами минфина США в пятницу, 2 ноября, опубликовало текст санкций против Ирана, которые вступят в силу с понедельника.

Согласно тексту документа, новые санкции, как и предполагалось, вступают в силу вслед за решением президента США Дональда Трампа от 8 мая о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном.

В соответствии с решением ведомства, в юрисдикции США будут блокированы все активы лиц и компаний, связанных с правительством Ирана (после 7 августа 2018 года) и его энергокомпаниями Iranian Oil Company (NIOC) и Naftiran Intertrade Company, а также с Центральным банком Ирана (после 5 ноября 2018 года).

Также Минфин США внесет в санкционный список 700 организаций из Ирана.

Также сообщается, что США хотят отключить Иран от межбанковской системы SWIFT.

Глава минфина США Стивен Мнучин подтвердил, что санкции против Ирана не коснутся гуманитарных поставок.

Напомним, санкции США против Ирана действовали до заключения в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий. В мае 2018 года США вышли из соглашения и объявили о возвращении с 5 ноября старых санкций и введении новых.

Ранее СМИ сообщили, что США разрешили восьми странам, включая Японию, Индию и Южную Корею, продолжать закупки иранской нефти после вступления в силу второй части санкций против Ирана.

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Источник: korrespondent.net