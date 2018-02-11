Рабинович, Тимошенко и Бойко возглавили рейтинг лжецов

Вадим Рабинович, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко возглавили рейтинг манипуляторов и лжецов по итогам третьего квартала этого года. Правдивость фактов в высказываниях украинских политиков проверяла аналитическая организация VoxUkraine, которая опубликовала результаты исследований.
Так, в высказываниях Вадима Рабиновича насчитали 45,9% неправды, 28,9% манипуляции, 5,7% преувеличений и только 19,6% правды.
У Юлии Тимошенко, по данным аналитиков, неправда содержится в 32,8% высказываний, манипуляция – 23,9%, преувеличения – 13,4, а правда – в 29,9%.
Юрий Бойко, согласно материалам исследования, врал в 20,0% высказываний, в 8,0% использовал манипуляции, в 32,0 – преувеличения, и в 40% говорил правду.
Отмечается, что эти три политика уже не первый квартал занимают первые места в рейтинге неправды и манипуляции.
Тем временем, в речах премьер-министра Владимира Гройсмана и президента Петра Порошенко в третьем квартале также стало меньше правды. Они скатились с первых мест правдорубцев в середину рейтинга. С начала года президент и премьер почти не меняли тематику своих выступлений: внешняя торговля, бюджет, банки, состояние экономики, но летом в их речах появилось больше популизма и, как следствие, – больше преувеличений и манипуляций.
Чаще всего в третьем квартале политики говорили о газе, внешней торговле, собственной законодательной деятельности, государственном долге и состоянии экономики.Зато их места заняли лидер ВО Свобода Олег Тягнибок и лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко. Замыкает тройку правдивых политиков Андрей Садовый, лидер Самопомичи и мэр Львова.
Ранее сообщалось, что баллотироваться в президенты намерен 31 политик.
Также стало известно, сколько украинцев готовы прийти на президентские выборы.
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Источник: korrespondent.net
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