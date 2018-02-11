Генпрокуратуру обязали возобновить следствие по делу Арбузова

Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру возобновить досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-главы Национального банка Сергея Арбузова в растрате 220 млн грн госсредств для телеканала БТБ. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает в пятницу, 2 ноября, УНН.
"Отменить постановление от 5 октября 2018 года о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве ... от 18 мая 2015 года. Постановление следственного судьи обжалованию не подлежит", - говорится в постановлении суда.
Отмечается, что в комментарии изданию адвокат Арбузова Евгений Пелихос подтвердил эту информацию.
Ранее Швейцарская Конфедерации прекратила действие ограничительных мер против экс-главы НБУ, бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова.
Напомним, Генпрокуратура объявила в розыск бывшего главу Национального банка Украины Сергея Арбузова.
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Источник: korrespondent.net
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