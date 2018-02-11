Лента RSS
Подписаться на ленту
02 ноября 2018, пятница, 20:59
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
02. 11. 2018

Водители авто на еврономерах готовят новую акцию в Киеве - СМИ

Общественное объединение АвтоЕвроСила планирует провести новый митинг под Верховной Радой в течение 7 - 8 ноября. Об этом заявил лидер организации Олег Ярошевич, сообщает в пятницу, 2 ноября, издание Вести.

По его словам, ожидается, что в акции примут участие от 50 до 70 тысяч автомобилистов. Организаторы обещают, что митинг будет аполитическим, и к микрофону будут пускать только общественных деятелей без политических лозунгов.

В организации также отметили, что на следующей неделе будут проходить переговоры с народными депутатами по поводу Закона, позволяющего растаможивать авто на еврономерах.

Как рассказал Ярошевич, парламентарии сами не брезгуют ездить на нерастаможенных авто, приведя пример нардепа Сергея Шахова, а всего таких в Раде "десяток".

Ранее авто на еврономерах заблокировали часть улиц в Киеве, а также трассы на подъездах к столице, протестуя против повышения цен на топливо.

Напомним, 13 июля депутаты поддержали в первом чтении два законопроекта, направленных на смягчение условий растаможки автомобилей. Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит законопроекты о новых правилах ввоза автомобилей на еврономерах не ранее начала ноября.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Мариванна, я домашнее задание дома забыл.
- А голову ты дома не забыл?
- Нет, вот она, в пакете.
- Тогда начнём обряд!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.