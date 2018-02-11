Водители авто на еврономерах готовят новую акцию в Киеве - СМИ

Общественное объединение АвтоЕвроСила планирует провести новый митинг под Верховной Радой в течение 7 - 8 ноября. Об этом заявил лидер организации Олег Ярошевич, сообщает в пятницу, 2 ноября, издание Вести.
По его словам, ожидается, что в акции примут участие от 50 до 70 тысяч автомобилистов. Организаторы обещают, что митинг будет аполитическим, и к микрофону будут пускать только общественных деятелей без политических лозунгов.
В организации также отметили, что на следующей неделе будут проходить переговоры с народными депутатами по поводу Закона, позволяющего растаможивать авто на еврономерах.
Как рассказал Ярошевич, парламентарии сами не брезгуют ездить на нерастаможенных авто, приведя пример нардепа Сергея Шахова, а всего таких в Раде "десяток".
Ранее авто на еврономерах заблокировали часть улиц в Киеве, а также трассы на подъездах к столице, протестуя против повышения цен на топливо.
Напомним, 13 июля депутаты поддержали в первом чтении два законопроекта, направленных на смягчение условий растаможки автомобилей. Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит законопроекты о новых правилах ввоза автомобилей на еврономерах не ранее начала ноября.
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Источник: korrespondent.net
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