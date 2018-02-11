Первые в ЕС. Рост трудовой миграции из Украины

С начала года из Украины выехали 600 тысяч человек - это втрое больше, чем в прошлом году. Об этом рассказал генпрокурор Юрий Луценко 1 ноября.

Накануне президент Петр Порошенко говорил, что количество украинцев, выехавших за рубеж, в 2018 году выросло на 10-15 процентов или на 200 тысяч человек.

Данные Eurostat, опубликованные в октябре, показали, что основной поток легальной миграции в Евросоюз шел в прошлом году из Украины.

На этой неделе Австрия и Чехия решили отказаться от миграционного соглашения ООН. Ранее от участия в договоре отказались США и Венгрия. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Украинцев больше, чем других

Данные, опубликованные 25 октября европейским статистическим ведомством Eurostat в Люксембурге, показали, что треть всех первичных разрешений на пребывание, выданных в 28 странах ЕС в течение 2017 года, приходится на украинцев, сирийцев и китайцев.

Отметим, что Eurostat внес в статистику только тех, кто подал документы первый раз или не делал этого более полугода.

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Граждане Украины едут в Евросоюз работать, из Сирии - в поисках убежища, а житеди Поднебесной приезжают учиться. Больше всего мигрантов приняли Польша, Германия и Британия.

Большинство легальных мигрантов прибыли из Украины - 21 процент всех иностранцев, получивших в прошлом году в одной из стран ЕС вид на жительство или другой статус, разрешающий пребывание сроком от трех месяцев.

Из 662 тысяч украинских мигрантов 88 процентов приехали работать. При этом, в основном в Польшу. Польские власти выдали в прошлом году новые разрешения на пребывание в стране свыше 585 тысячам граждан Украины. Что и сделало Польшу лидеров по приему иностранцев в ЕС.

Граждане Украины также лидируют в Венгрии, Литвы, Словакии, Чехии и Эстонии. Украинцы за прошлый год также вошли в тройку лидеров еще и в Болгарии, Дании, Латвии и Хорватии.

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Таким образом, они едут в те восточноевропейские страны, жители которых, в большом количестве уезжают на заработки в западноевропейские государства ЕС.

Всплеск трудовой миграции из Украины наблюдается после начала боевых действий в Донбассе в 2014 году, говорит завотделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Алексей Позняк.

Согласно опубликованным социологическим исследованиям, две трети трудоспособных украинцев обдумывает возможность выезда на заработки за границу, еще двадцать процентов планируют конкретные действия, а шесть процентов уже приложили для этого усилия, рассказал председатель правления Украинского института социальных исследований Ольга Балакирева.

Польша боится потерять украинцев

В конце прошлого месяца польская газета Rzeczpospolita писала, что в третьем квартале 2018 года, по данным Фонда социального страхования, число иностранцев, работающих легально, выросло в Польше до 569 тысяч человек, при этом 426 тысячи из них - украинцы.

Польская экономика, нуждающаяся в рабочих руках, от этого выигрывает, а украинская страдает, отмечает газета.

В польском докладе Барометр трудовой миграции говорится, что 60 процентов работников из Украины получают в Польше на руки 2,5-3 тысячи злотых (около 22 тысяч гривен).

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Украинцы работают в каждой пятой польской фирме, а каждая шестая планирует в течение ближайшего года заняться поисками украинского персонала, отмечает издание.

"Иностранцы останутся реальным подспорьем для польской экономики, однако, миграционный потенциал Украины практически исчерпан", - приводит Rzeczpospolita слова аналитики банка PKO.

В Польше переживают, что украинцы могут уехать в Германию, когда в начале 2019 года страны Западной Евоопы откроют более широкий доступ к своему рынку труда для граждан стран, не входящих в ЕС. По данным исследования, проведенного компанией Work Service, из Польши туда могут переехать 59 процентов украинцев.

"Это представляет огромную опасность для польской экономики. В течение двух-трех месяцев количество вакантных рабочих мест увеличится с 165 000 до полумиллиона", - предсказывает глава кадрового агентства Персонал сервис Кшиштоф Инглот.

Под угрозой окажется рост экономики.

"В итоге возрастет спрос на рост заработной платы, а это приведет к снижению конкурентоспособности наших компаний", - считает эксперт, оценивая, что объем производства потребительских товаров может снизиться на десять процентов.

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В Work Service считают, что спасением может стать повышение зарплат для украинцев, кроме того, придется приглашать на работу граждан других стран.

Глава украинского профсоюза Трудовая солидарность Виталий Махинько в октябре рассказывал, что в Польше почти половина украинцев в стране работает нелегально и никак не защищена.

По его словам, вместо заработков люди часто оказываются в ситуации, когда не имеют ни крыши над головой, ни средств к существованию и не могут уехать обратно в Украину.

Чаще всего, по словам Махинько, украинцам не выплачивают последнюю зарплату.

Рост цен в Украине из-за трудовых мигрантов

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин говорит, что масштабы трудовой миграции в Украине достигли угрожающе уровня для будущего украинской экономики.

Данилишин отметил, что новая волна трудовой миграции из Украины обусловлена многими факторами, важнейшими из которых являются военная агрессия, глубокий и затянувшийся экономический кризис, безработица.

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Он напомнил, что уровень безработицы среди экономически активного населения в первом квартале этого года составил 9,7 процента, а среди населения трудоспособного возраста - десять процентов.

В инфляционном отчете Нацбанка говорится, что из-за трудовой миграции может не только замедлиться экономический рост, но и ускориться повышение цен.

"Один из основных рисков базового сценария - продолжение оттока рабочей силы из Украины. Это будет высокими темпами создавать дальнейшее повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда", - поясняют в НБУ.

На украинском рынке труда уже сейчас возникли проблемы. По оценкам Нацбанка, наращивать темпы производство в том числе мешает трудовая миграция. Больше всего проблемы ощущаются в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи.

Австрия и Чехия против мигрантов

1 ноября премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отклонил миграционное соглашение Организации Объединенных Наций.

Накануне о своем выходе сообщила Австрия. Федеральный канцлер Себастьян Курц объяснил этот шаг необходимостью защиты национального суверенитета.

В июле 2018 года от участия в пакте отказалась Венгрия. Премьер-министр этой страны Виктор Орбан назвал планируемый договор "опасным для мира в Венгрии", поскольку он, по словам Орбана, поощряет к эмиграции миллионы людей.

США вышли из переговоров еще в декабре 2017 года, поскольку некоторые положения пакта несовместимы с миграционной политикой президента Дональда Трампа.

Инициированный ООН первый "Всемирный пакт за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию" планируется официально принять на конференции в Марокко в декабре 2018 года.

Он содержит ряд директив и около 20 конкретных мер, не имеющих, однако, юридически обязывающей силы.

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Источник: korrespondent.net