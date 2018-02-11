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02. 11. 2018

Кабмин определил вознаграждение исполнителям за взыскание алиментов

Исполнители, занимающиеся взысканием задолженности по алиментам, будут получать 10% от суммы взысканной задолженности. Соответствующее постановление, утвержденное Кабмином 31 октября, появилось на сайте правительства.

Согласно документу, если размер задолженности по алиментам превышает платежи за 12 месяцев и больше, государственные и частные исполнители будут иметь право начислять себе 10% от суммы задолженности.

Частный исполнитель, который обеспечил фактическое выполнение судебного решения неимущественного характера, получит вознаграждение в размере четырех прожиточных минимумов (около 7400 гривен).

Как сообщалось, с 29 августа в Украине вдвое увеличился размер алиментов. Также начали начисляться проценты на задолженность перед детьми.

Напомним, в Киеве должника заставили уплатить 800 тысяч гривен алиментов.

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Источник: korrespondent.net

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