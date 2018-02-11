Прокуратура требует для лидеров каталонских сепаратистов до 25 лет тюрьмы

Испанская прокуратура потребовала лишить свободы бывших лидеров каталонских сепаратистов. 12 ключевых представителей сепаратистского движения должны получить сроки от 7 до 25 лет за мятеж и неправомерное использование бюджетных средств при попытке отделения Каталонии от Испании в октябре 2017 года. Об этом сообщила прокуратура в Мадриде в пятницу, 2 ноября.
В частности, для бывшего заместителя главы правительства Каталонии Ориола Жункераса прокурор потребовал 25-летний срок, для экс-спикера парламента в Барселоне Карме Фуркадей и бывшего главы Национальнрой ассамблеи Каталонии Жорди Санчеса - 17 лет тюрьмы.
В отношении скрывающегося в Бельгии бывшего лидера сепаратистов Карлеса Пучдемона решение не принято, так как законы Испании не позволяют вести подобный процесс в отсутствие обвиняемого.
В общей сложности перед судом должны предстать 18 бывших лидеров движения за независимость Каталонии. Девяти из них инкриминируют мятеж в связи с попыткой отделения Каталонии от Испании.
В настоящее время Жункерас и ряд других лидеров сепаратистов находятся в следственном изоляторе. Верховный суд не назначил дату процесса, но, по сообщениям испанских СМИ, он, по всей видимости, откроется в начале 2019 года.
Ранее стало известно, что лидер правительства Каталонии Ким Торра возобновит кампанию по отделению региона от Испании.
Источник: Русская служба DW
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.