В Лондоне подростка арестовали за домогательства к девяти женщинам

Полиция задержала 13-летнего подростка по подозрению в сексуальных домогательствах к девяти женщинам в восточной части Лондона. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщает Daily Mirror.

Отмечается, что нападения происходили по вечерам, в течение пяти недель между 6 сентября и 11 октября.

Подростка задержали до конца ноября для выяснения обстоятельств дела.

Также сообщается, что полиция усилила патрулирование района, в котором происходили нападения, чтобы успокоить общественность.

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Напомним, ранее Google уволил 48 человек по обвинениям в домогательствах.

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Источник: korrespondent.net