Лента RSS
Подписаться на ленту
02 ноября 2018, пятница, 20:58
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
02. 11. 2018

В Лондоне подростка арестовали за домогательства к девяти женщинам

Полиция задержала 13-летнего подростка по подозрению в сексуальных домогательствах к девяти женщинам в восточной части Лондона. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщает Daily Mirror.

Отмечается, что нападения происходили по вечерам, в течение пяти недель между 6 сентября и 11 октября.

Подростка задержали до конца ноября для выяснения обстоятельств дела.

Также сообщается, что полиция усилила патрулирование района, в котором происходили нападения, чтобы успокоить общественность.

Жертвы сексуальных домогательств в Европарламенте запустили свой блог

Напомним, ранее Google уволил 48 человек по обвинениям в домогательствах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Анекдот все анекдоты

- Мариванна, я домашнее задание дома забыл.
- А голову ты дома не забыл?
- Нет, вот она, в пакете.
- Тогда начнём обряд!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.