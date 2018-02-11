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02. 11. 2018

В Пакистане найден убитым "отец Талибана"

На севере Пакистана в пятницу, 2 ноября, был застрелен религиозный деятель и бывший член сената Пакистана Сами аль-Хак по прозвищу "отец Талибана". Об этом сообщает Daily Pakistan со ссылкой на сына убитого.

Отмечается, что аль-Хак был обнаружен у себя дома с огнестрельными ранениями. О том, кто устроил нападение, не сообщается.

Издание отмечает, что прозвище "отец Талибана" аль-Хак получил за тесные связи с одним из главарей организации Талибан Мухаммадом Умаром.

В Пакистане террорист-смертник совершил атаку

Ранее в Афганистане пленный талиб убил восемь полицейских. 

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Источник: korrespondent.net

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