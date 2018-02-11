Труба объявил новый конкурс на 27 вакансий в ГБР

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба инициировал новый конкурс на 27 руководящих должностей в ведомстве, которые он отклонил в августе. С соответствующим письмом он обратился к внешней конкурсной комиссии, сообщает пресс-служба ГБР на своей странице в Facebook в пятницу, 2 ноября.
В заявлении утверждается, что новый конкурс не отразится на начале работы Бюро.
"Кадровое решение – это не определение победителя конкурса. Это назначение на должность или отказ в назначении. Назначает на должность директор Государственного бюро расследований. В связи с уничтожением материалов полиграфа у меня отсутствуют условия для подготовки и принятия кадрового решения", – подчеркнул Труба.
В ГБР отметили, что материалы полиграфа передаются для принятия кадрового решения и сохранности в структурных подразделениях Бюро, что определено Порядком проведения психофизиологического исследования с применением полиграфа в Государственном бюро расследований, утвержденным постановлением Кабинета министров.
Ранее комиссия снова порекомендовала Трубе назначить утвержденных ей кандидатов, которых он отклонил.
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Источник: korrespondent.net
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