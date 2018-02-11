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02. 11. 2018

Трамп анонсировал санкции в стиле Игры престолов

Президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях против Ирана, опубликовав в Twitter постер в стиле популярного американского сериала Игра престолов.

Так, Трамп опубликовал собственное фото с подписью "Санкции близко", делая отсылку к слогану Игры престолов  "Зима близко".

Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин объявил, что в ближайший понедельник Вашингтон внесет в санкционный список более 700 компаний в рамках антииранских ограничений.

pic.twitter.com/nk2vKvHuaL

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 листопада 2018 р.

Ранее СМИ сообщили, что США разрешили восьми странам, включая Японию, Индию и Южную Корею, продолжать закупки иранской нефти после вступления в силу второй части санкций против Ирана. 

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Источник: korrespondent.net

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