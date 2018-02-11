В Одесской области мать задушила младенца

В городе Подольск Одесской области женщина задушила своего четырех месячного ребенка, сообщили в полиции. О смерти малыша стало известно от фельдшера скорой помощи, который, прибыв на вызов накануне, 1 ноября, констатировал смерть ребенка.
Мать младенца сообщила, что ее сын не болел, ночью она его накормила, перепеленала и уложила спать, а утром обнаружила мертвым.
Однако позже на допросе она призналась, что ночью малыш сильно плакал. "Все попытки его успокоить оказались напрасными. Тогда мать закрыла сыну рот рукой, чтобы он не кричал. Ребенок затих, потому что, как выяснилось позже, задохнулся", – говорится в сообщении.
Женщине сообщено о подозрении в умышленном убийстве, она задержана до избрания судом меры пресечения. Ей грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
В Черниговской области нашли повешенной женщину возле мертвых детей
Недавно в Черкассах в одном из общежитий города обнаружили коробку из-под обуви с телом убитого младенца.
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Источник: korrespondent.net
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