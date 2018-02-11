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02. 11. 2018

На Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ

На неподконтрольной Украине части Донбасса под обстрел попал беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщается в отчете миссии, опубликованном в пятницу, 2 ноября.

Отмечается, что беспилотник ОБСЕ обстреляли из стрелкового оружия на южной окраине Желтого.

"В направлении беспилотного летательного аппарата СММ снова, по оценке миссии, вели огонь из стрелкового оружия. Совершая полет мини-БПЛА СММ на южной окраине н. п. Желтое (неподконтрольный правительству, 17 км на северо-запад от Луганска), наблюдатели слышали 40 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около двух км на северо-западу от их позиции, в районе, где пролетал БПЛА. По их оценке, огонь велся в направлении БПЛА. Наблюдатели приземлили БПЛА, который не был поврежден, и покинули этот район", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 27 октября ночью во время наблюдения за колонной грузовиков вблизи границы с РФ, где отсутствуют пункты пропуска, исчез беспилотник СММ ОБСЕ.

Позже Франция и Германия возложили ответственность за уничтожение беспилотника на Россию и сепаратистов.

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Источник: korrespondent.net

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