ИГИЛ взяло на себя ответственность за расстрел автобуса с христианами

Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за атаку на автобус с коптскими христианами, в результате которой в пятницу, 2 ноября, погибли по меньшей мере 7 человек и еще 14 получили ранения. Об этом сообщает AFP со ссылкой на информационный ресурс ИГИЛ.
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за атаку на египетских христиан", – говорится в сообщении.
#UPDATE The Islamic State group claimed an attack by gunmen on a bus carrying Coptic Christians in central Egypt, killing seven in the latest assault on the religious minority https://t.co/SNcZhUBIp3— AFP news agency (@AFP) 2 ноября 2018 г.
Напомним, сегодня сообщалось о расстреле автобуса с христианами в Египте. В результате атаки семеро человек погибли, еще 14 были ранены.
В мае 2017 года в том же районе группа боевиков совершила вооруженное нападение на автобус с христианами-коптами, направлявшимися в паломничество. Тогда погибли около 30 человек, десятки получили ранения.
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Источник: korrespondent.net
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