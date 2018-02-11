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02. 11. 2018

Берлин останется верен миграционному договору ООН - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась в поддержку Договора о безопасной, благоустроенной и регулируемой миграции, который ранее был согласован Генеральной Ассамблеей ООН. Об этом она заявила после встречи с премьер-министром Польши Матеушом Моравецким, сообщает Deutsche Welle.

Пакт отмечает суверенитет государств в вопросах миграции и является основой для легальной миграции по профессиональным или по гуманитарным причинам, заявила она.

По словам Меркель, это все изложено в миграционном пакте, который не является юридически обязательным. В то же время документ также делает вклад в дело уменьшения нелегальной миграции, добавила канцлер.

В то же время Польша, по словам Моравецкого, может принять решение не подписывать миграционный договор. "Мы считаем, что наши суверенные принципы имеют абсолютный приоритет", - заявил он.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отклонил миграционное соглашение ООН.

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Источник: korrespondent.net

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