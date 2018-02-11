Порошенко встретится с Константинопольским патриархом

Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Турцию встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщила представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко в эфире телеканала Интер.
Она отметила, что Порошенко уже отправился в Турцию.
"Он уже полетел с визитом в Турцию, где он будет встречаться на президентской комиссии с президентом (Турции Реджепом Тайипом) Эрдоганом и обязательно заедет к Вселенскому патриарху для того, чтобы его поблагодарить за позицию по Томосу", - сказала Луценко.
Напомним, накануне сообщалось, что Порошенко отправится св изитом в Турцию, где встретится с Эрдоганом.
Напомним, в Константинопольском патриархате заявили, что Московского патриархата в Украине больше нет.
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Источник: korrespondent.net
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