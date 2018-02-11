В ЕС призвали Украину защитить антикоррупционеров

Консультативная миссия Европейского Союза (КМЕС) призвала власти Украины внести изменения в законопроект о защите обличителей коррупции для того, чтобы обеспечить его соответствие стандартам ЕС. Об этом в пятницу, 2 ноября, говорится на сайте миссии.
Отмечается, что законопроект был разработан Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и обнародован для общественного обсуждения. В июле КМЕС изложила свои выводы на десяти страницах с предложениями, как привести этот законопроект в соответствие с европейскими стандартами.
В миссии отметили, что ряд технических комментариев КМЕС был учтен в документе, однако некоторые вопросы остаются нерешенными в последней версии законопроекта.
"Украинская власть сделала определенные шаги в борьбе с коррупцией, но среди того, что еще нужно сделать - ввести законодательство об обличителях согласно европейским стандартам. Последняя версия законопроекта содержит ряд вопросов, которые еще требуют решения, включая сферу правовой защиты (какие именно преступления подпадают под законодательство), каналы отчетности и институциональные структуры. Несмотря на это, мы приветствуем тот факт, что проект был подготовлен, и сейчас он обсуждается", - заявила заместитель руководителя операционного департамента КМЕС Лин Шихан.
КМЕС напомнила, что в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, Украина согласилась обеспечить надлежащую защиту для обличителей.
Также, Консультативная миссия ЕС подчеркнула свою готовность и в дальнейшем предоставлять необходимые консультации для работы над законодательством.
Ранее в ЕС оценили закон об Антикоррупционном суде.
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Источник: korrespondent.net
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