Посол Венгрии закончил работу в Украине

Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень завершил свою каденцию. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар на своей странице в Facebook.

"Завершил свою каденцию посол Венгрии в Украине господин Эрно Кешкень. Несмотря на последние турбулентности в двусторонних отношениях, господин посол профессионально выполнял свои обязанности и пытался искать компромиссы", - написал Боднар.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев в ближайшее время выдаст агреман на кандидатуру нового посла Венгрии в Украине. Новым посланником Будапешта в Украине должен стать один из самых высоких по рангу венгерских дипломатов, государственный секретарь МИД Иштван Ийдярто. Для его назначения Украина должна согласовать его кандидатуру - выдать агреман.

Ранее Эрно Кешкень заявлял, что считает нормой выдачу паспортов украинским венграм.

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Источник: korrespondent.net