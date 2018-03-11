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03. 11. 2018

В Финляндии пилота сняли с рейса по подозрению в опьянении


В Финляндии полиция вечером 2 ноября сняла с рейса пилота авиакомпании Norwegian, заподозренного в употреблении алкоголя или наркотиков, сообщает Iltalehti.
 
Инцидент произошел в аэропорту Хельсинки-Вантаа.. Рейс должен был вылететь в Дубай в 18:05, но из-за замены пилота вылет отложили до 22:30.
 
Пилоты прошли традиционную проверку на алкоголь и запрещенные вещества перед вылетом. После этого летчик прошел в кабину и даже успел представиться пассажирам. В этот момент за ним пришли полицейские и вывели его из самолета.

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Ранее сообщалось, что пилота авиакомпании Japan Airlines, летевшего рейсом Лондон – Токио, отстранили от полета из-за алкогольного опьянения.

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Источник: korrespondent.net

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