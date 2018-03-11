Трамп позлорадствовал над арестом Алека Болдуина



Американский президент Дональд Трамп отреагировал на арест известного актера Алека Болдуина в Нью-Йорке, сообщает NBC News.







WATCH: President Trump responds when asked about Alec Baldwin being arrested in New York City. https://t.co/dbv4W9Cr9W pic.twitter.com/LmYYX7KHEt — NBC News (@NBCNews) 2 ноября 2018 г. После известия о том, что актер задержан за драку из-за места на парковке, Трамп заявил, что желает ему "удачи.

Как сообщалось, Алека Болдуина арестовали 2 ноября. Актер ударил человека рядом со своим домом на Манхэттене.



Болдуин неоднократно высмеивал Трампа. В прошлом году за пародии на американского лидера он был удостоен премии Эмми в номинации Лучший актер второго плана в комедийном сериале.

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Источник: korrespondent.net