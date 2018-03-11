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03. 11. 2018

Стрельба произошла в студии йоги во Флориде


В американском штате Флорида неизвестный мужчина устроил стрельбу в студии, которая использовалась для занятий по йоге, сообщает телеканал WCTV.

Инцидент произошел в Таллахасси. По предварительной информации, стрельбу открыл неизвестный мужчина, который позже совершил самоубийство.

В результате ЧП пострадали четыре человека. Дaнныe o cocтoянии иx здopoвья утoчняютcя. Полиция просит местных жителей держаться подальше от места стрельбы.

Напомним, 27 октября произошла стрельба в синагоге в американском Питтсбурге. Погибли 11 человек, еще шестеро получили ранения. Стрелок был вооружен автоматом и тремя пистолетами. Мужчине грозит смертная казнь.

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Источник: korrespondent.net

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