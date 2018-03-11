В США перехватили еще одну подозрительную посылку



Федеральное разведывательное бюро задержало еще одну подозрительную посылку, отправленную на имя американского миллиардера Тома Стейера. Об этом сообщается в Twitter ФБР.

Отмечается, посылка была перехвачена вечером 1 ноября. При этом она стала первой, которую посылают Стейеру.

"ФБР подтвердило, что вчера вечером в Калифорнии была перехвачена посылка, похожая по внешнему виду на другие", – говорится в заявлении.

Напомним, на прошлой неделе в США некоторым политикам пришли посылки со взрывными устройствами. По одной посылке пришло по адресу резиденции Билла и Хиллари Клинтон и Барака и Мишель Обамы. Кроме того, посылку с подозрительным содержимым отправили бывшему вице-президенту США Джо Байдену.



Полиции быстро удалось найти преступника. Им оказался 56-летний Сизар Сэйок из Флориды. Всего он отправил 14 бомб.

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Источник: korrespondent.net