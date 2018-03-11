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03. 11. 2018

Умер раненый при стрельбе в студии йоги во Флориде


Один из раненых в результате стрельбы в студии йоги американского города Таллахасси (штат Флорида) скончался. Об этом заявил в пятницу, 2 ноября, представитель полиции, передают местные СМИ.
 
Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. Правоохранители пытаются установить их личности.
 
Напомним, инцидент произошел 2 ноября, злоумышленник покончил с собой.

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Источник: korrespondent.net

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