Итоги 02.11: Смерть от бешенства и распри церквей



США обнародовали санкции против Ирана

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США опубликовало текст санкций против Ирана. В юрисдикции США будут блокированы все активы лиц и компаний, связанных с правительством Ирана (и его энергокомпаниями Iranian Oil Company (NIOC) и Naftiran Intertrade Company, а также с Центральным банком Ирана. Также Минфин США внесет в санкционный список 700 организаций из Ирана.

Венгрия завершила каденцию своего посла в Украине

Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень завершил свою каденцию. "Завершил свою каденцию посол Венгрии в Украине господин Эрно Кешкень. Несмотря на последние турбулентности в двусторонних отношениях, господин посол профессионально выполнял свои обязанности и пытался искать компромиссы", – сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Трамп выступил в образе героя Игры престолов

Президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях против Ирана, опубликовав в Twitter постер в стиле популярного американского сериала Игра престолов. Так, лидер США опубликовал собственное фото с подписью "Санкции близко", делая отсылку к слогану Игры престолов "Зима близко".

Константинопольский патриархат пригрозил отозвать автокефалию у РПЦ

Вселенский патриархат может отозвать автокефальный статус Русской православной церкви. Об этом заявил представитель Константинополя при Всемирном совете церквей, архиепископ Иов (Геча).

В частности, он отметил, что Константинопольский патриарх продолжает оставаться лидером мирового православия, несмотря на то, что РПЦ отказывает ему в этом статусе.

По его словам, если сегодня православная церковь в России сомневается в правах Константинополя на предоставление автокефалии, то "она должна отречься от своей собственной автокефалии, потому патриарший статус ей был дан в XVI веке Вселенским патриархом Иеремией".

США и Турция отменили взаимные санкции

Министерство финансов США вывело из списка санкций глав двух турецких министерств – внутренних дел Сулеймана Сойлу и юстиции Абдулхамита Гюля. В свою очередь Анкара зеркально ответила на отмену СШАсанкций, сняв ограничения в отношении двух членов правительства США – министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен и генпрокурора Джеффа Сешнса.

Во Львове впервые за 11 лет от бешенства умер человек

В больнице во Львове скончалась 68-летняя женщина, которая заболела бешенством после укуса собственной собаки. Это был первый случай заболевания человека бешенством за прошедшие 11 лет. Женщина заболела, так как не обратилась в больницу, даже после смерти животного.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net