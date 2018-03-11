Итоги 02.11: Смерть от бешенства и распри церквей

США обнародовали санкции против Ирана
Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США опубликовало текст санкций против Ирана. В юрисдикции США будут блокированы все активы лиц и компаний, связанных с правительством Ирана (и его энергокомпаниями Iranian Oil Company (NIOC) и Naftiran Intertrade Company, а также с Центральным банком Ирана. Также Минфин США внесет в санкционный список 700 организаций из Ирана.
Венгрия завершила каденцию своего посла в Украине
Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень завершил свою каденцию. "Завершил свою каденцию посол Венгрии в Украине господин Эрно Кешкень. Несмотря на последние турбулентности в двусторонних отношениях, господин посол профессионально выполнял свои обязанности и пытался искать компромиссы", – сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.
Трамп выступил в образе героя Игры престолов
Президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях против Ирана, опубликовав в Twitter постер в стиле популярного американского сериала Игра престолов. Так, лидер США опубликовал собственное фото с подписью "Санкции близко", делая отсылку к слогану Игры престолов "Зима близко".
Константинопольский патриархат пригрозил отозвать автокефалию у РПЦ
Вселенский патриархат может отозвать автокефальный статус Русской православной церкви. Об этом заявил представитель Константинополя при Всемирном совете церквей, архиепископ Иов (Геча).
В частности, он отметил, что Константинопольский патриарх продолжает оставаться лидером мирового православия, несмотря на то, что РПЦ отказывает ему в этом статусе.
По его словам, если сегодня православная церковь в России сомневается в правах Константинополя на предоставление автокефалии, то "она должна отречься от своей собственной автокефалии, потому патриарший статус ей был дан в XVI веке Вселенским патриархом Иеремией".
США и Турция отменили взаимные санкции
Министерство финансов США вывело из списка санкций глав двух турецких министерств – внутренних дел Сулеймана Сойлу и юстиции Абдулхамита Гюля. В свою очередь Анкара зеркально ответила на отмену СШАсанкций, сняв ограничения в отношении двух членов правительства США – министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен и генпрокурора Джеффа Сешнса.
Во Львове впервые за 11 лет от бешенства умер человек
В больнице во Львове скончалась 68-летняя женщина, которая заболела бешенством после укуса собственной собаки. Это был первый случай заболевания человека бешенством за прошедшие 11 лет. Женщина заболела, так как не обратилась в больницу, даже после смерти животного.
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Источник: korrespondent.net
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"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
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"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
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"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
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"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
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"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.