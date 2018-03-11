Лента RSS
Подписаться на ленту
03 ноября 2018, суббота, 09:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
03. 11. 2018

Филарет будет просить Раду переименовать УПЦ МП

Киевский патриархат обратится к Верховной Раде с просьбой принять закон о единой православной церкови в Украине, а также об изменении названия УПЦ МП на Русскую православную церковь в Украине, сообщил предстоятель УПЦ КП Филарет, передает Радио Свобода.

"Чего мы будем требовать? Это чтобы в Украине была одна украинская православная церковь и чтобы РПЦ не пряталась под названием "украинская", являясь по сути русской. И поэтому мы будем просить Верховную Раду, чтобы она приняла закон о том, что в Украине одна украинская православная церковь, а вторая православная церковь должна называться русской церковью. Тем более, богослужения совершают на церковнославянском языке, проповедь - на русском языке, защищают интересы на востоке русские", - сказал Филарет. 

По его словам, после объединенная украинская церковь будет называться Украинской православной церковью.

Напомним, что сейчас готовится объединительный Собор новой церкви.

В УПЦ КП говорят, что принимать участие в объединительном Соборе смогут только те, кто обратился к Вселенскому патриарху с просьбой о Томосе, что исключает присутствие на Соборе главы УПЦ МП митрополита Онуфрия.

Всего на объединительный Собор будет делегировано более 60 епископов трех церквей – УПЦ КП, УПЦ МП и УАПЦ.

 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Мариванна, я домашнее задание дома забыл.
- А голову ты дома не забыл?
- Нет, вот она, в пакете.
- Тогда начнём обряд!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.