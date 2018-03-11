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03. 11. 2018

В Индии казнят 16 полицейских за убийство 42 мусульман

В Индии к смертнной казни приговорили 16 сотрудников полиции, которые признаны виновными в убийстве 42 мусульман, сообщает Islam Today.

Само убийство произошло еще в 1987 году, однако судебный процесс в Верховном суде Индии длился более 30 лет. Конфликт произошел в городе Меерут провинции Хашимпура на севере Индии. Во время инцидента работники полиции открыли огонь из табельного оружия по мусульманам. .

По делу проходило 19 подозреваемых, однако за годы разбирательства трое из них уже умерли, поэтому признаны виновными было 16.

Напомним, что в Египте за теракты в православных храмах приговорили к смертной казни 17 человек. 

Источник: korrespondent.net

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