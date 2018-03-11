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03. 11. 2018

Сутки на Донбассе: 22 обстрела, потерь нет

 
За прошедшие сутки, 2 ноября, сепаратисты 22 раза открывали огонь по позициям украинских военныех на Донбассе. Один раз - с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил (ООС).
 
Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Пески, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
 
Огневой налет с применением минометов калибра 82 мм сепаратисты провели на Мариупольском направлении по опорному пункту ВСУ вблизи Павлополя.
 
Также было зафиксировано очередную провокацию на участке разведения сторон в Станице Луганской: боевики прицельно обстреляли позиции ООС из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
 
Потерь среди украинских военных нет. По данным разведки, в течение 2 ноября один из сепратистов был ранен.
 
Напомним, что ранее на неподконтрольной Украине части Донбасса под обстрел попал беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Источник: korrespondent.net

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