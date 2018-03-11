Порошенко в Турции сделали доктором

Президент Петр Порошенко получил степень почетного доктора Стамбульского университета, о чем сам глава государства сообщил в Twitter.

Свой визит в Турцию Порошенко начал с открытия мемориальной таблички на здании, где в 1919-1922 годах находилось посольство Украинской Народной Республики в Османской империи.

Позже он побывал в Стамбульском университете.

"Для меня большая честь получить степень почетного доктора Стамбульского университета и присоединиться к когорте других уважаемых политических деятелей, удостоенных этого звания", - отметил Порошенко. Для мене велика честь отримати ступінь почесного доктора Стамбульського університету та приєднатися до когорти інших шанованих політичних діячів, удостоєних цього звання. — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 ноября 2018 г. Он также поблагодарил Стамбульский университет за открытие кафедры украинского языка и активную программу обмена студентами. Президент @poroshenko Почесний доктор Стамбульського Університету! Крута відзнака головного та найстарішого університету 🇹🇷.За розвиток дипломатичних інструментів у складних міжнародних переговорах та розвиток 🇺🇦🇹🇷взаємовідносин.А також за розвиток регіонального співробітництва! pic.twitter.com/t9PmM3Sy6f — Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) 3 ноября 2018 г. Напомним, что Порошенко встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем во время своего визита в Турцию.

Источник: korrespondent.net