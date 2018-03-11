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03. 11. 2018

В Британии посадили мужчину, отправившего Мэй письмо с "сибирской язвой"

В Великобритании Центральный уголовный суд Олд-Бейли приговорил Винсента Поттера, который направил премьер-министру Терезе Мэй письмо якобы с сибирской язвой, к 1,5 годам лишения свободы, сообщает The Independent.

Судья Ребекка Полет отвергла призыв стороны защиты назначить 60-летнему Винсенту Поттеру облегченное наказание, однако согласилась сократить его тюремный срок, поскольку тот страдает шизофренией.

"По моему мнению, человек, который присылает такие ужасные письма премьер-министру, должен быть немедленно наказан тюремным заключением", - сказала судья.

 
Письмо Поттера, содержавшее вещество, которое напоминало крошки печенья, было перехвачено до того, как оно попало к Терезе Мэй и спровоцировало антитеррористическое расследование.

Письмо начиналось фразой "уважаемая сука" и обещало "сюрприз для ваших офицеров". "Порошок в конверте – это сибирская язва" - говорилось в письме.

Правоохранители потом выяснили, что ядовитых веществ в конверте не было, однако были найдены следы ДНК отправителя, которые позволили установить его личность.

Напомним, что ранее Мэй заявила о готовности на 95% соглашения об условиях упорядоченного Brexit.

Источник: korrespondent.net

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