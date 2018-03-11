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03. 11. 2018

Порошенко и Варфоломей подписали договор

 
Президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом. Трансляция подписания соглашения велась на странице президента в Facebook.
 
"Я от имени украинского народа очень благодарен Его всехсвятости, синоду, всем иерархам Вселенского патриархата за чрезвычайно важное и мудрое решение об открытии для украинской нации дверей церкви и дороги домой", - сказал президент Порошенко.
 
Соглашение, создает все условия для того, чтобы процесс подготовки к собору, процесс предоставления томоса был приведен в абсолютно четкое соответствие с канонами православной церкви, отметил Порошенко.

Від імені українського народу дуже дякую Його Всесвятості і Синоду за дуже важливе і мудре рішення. Угода, яку ми підписали сьогодні, завершує процес, щоб надання Томосу відбулося за всіма канонами православної церкви. pic.twitter.com/pfcqDbG9Vo

— Петро Порошенко (@poroshenko) 3 ноября 2018 г.
 
Президент подчеркнул, что 3 ноября - это исторический день для создания Украинской автокефальной православной церкви.
 
"Призываю украинцев молиться за мир, за единство Украинской церкви, молиться за то, чтобы Господь не допустил провокаций, к которым так стремятся наши враги, чтобы Господь не допустил крови. Мы будем делать все возможное, чтобы как можно быстрее завершить процесс предоставления томоса украинской церкви Вселенским патриархом Варфоломеем", - сказал Порошенко.
 
Варфоломей, в свою очередь, отметил, что подписание соглашения поможет ускорить предоставление автокефалии православной церкви в Украине.
 
"Это право - иметь автокефальную церковь, и это желание, которое вы имели много лет осуществляется в эти дни. Так как это право имели другие народы Балкан, получили автокефалию от Матери-церкви. Это исключительное право Матери-церкви даровать автокефалию, когда она считает целесообразным, когда все условия готовы для этого процесса", - подчеркнул Вселенский патриарх.
 
Напомним, что 11 октября Константинополь приступил к предоставлению автокефалии церкви в Украине.
 
18 октября Верховная Рада приняла законопроект о передаче Константинопольскому патриархату Андреевской церкви в Киеве.
 
 

Источник: korrespondent.net

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