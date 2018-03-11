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03. 11. 2018

В Германии окончательно отменили смертную казнь

Жители немецкой федеральной земли Гессен на референдуме проголосовали за окончательную отмену смертной казни, сообщает BBC.

За это высказались 83% голосовавших.

Гессен стала последней из федеральных земель, которая внесла поправки в местное законодательство. В национальной конституции Германии смертную казнь отменили еще в 1949 году. 

Голосование в Гессене носило символический характер, поскольку федеральные законы преобладают над законодательством земель. При этом Гессен - это единственная земля, имеющая право менять свою конституцию.

Напоминим, накануне на территории американского штата Вашингтон отменили смертную казнь.
При этом смертная казнь остается высшей мерой наказания в 30 штатах США, она также предусмотрена в федеральном законодательстве. Согласно восьмой поправке Конституции, применять смертную казнь можно только против совершеннолетних, которые виновны в убийстве с отягчающими обстоятельствами.

Источник: korrespondent.net

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