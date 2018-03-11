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03. 11. 2018

Экс-главу Апелляционного суда Крыма задержали в Киеве

Бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука задержали в субботу в Киеве, сообщает Слідство.Інфо.

Чернобука задержали на улице Ветряные горы. Спецоперацию по задержанию экс-судьи проводила Служба безопасности Украины.

Напомним, в июле 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в помещениях, принадлежащих бывшему председателю Апелляционного суда АРК Валерия Чернобука провели обыски и сообщили ему через родственника о подозрении в совершении государственной измены по ч.1 ст.111 УК Украины.
 
Как сообщала пресс-служба СБУ, с 2014 года судья способствовал стране-агрессору в обеспечении функционирования судебных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым.
 
"В дальнейшем судья по личным причинам покинул полуостров и трудоустроился в Днепровском городском совете. Во время санкционированных следственных действий по местам работы и жительства злоумышленника правоохранители изъяли дополнительные доказательства его причастности к незаконной аннексии Крыма", - говорилось в сообщении.
 
Позже пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик сообщала, что Чорнобук скрывается от следствия, но находится на территории Украины, он объявлен в государственный розыск.
 
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Источник: korrespondent.net

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