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03. 11. 2018

Британца приговорили к 1,5 годам тюрьмы за угрозы Терезе Мэй


Суд в Лондоне приговорил к 1,5 годам тюрьмы отправившего главе британского правительства Терезе Мэй письмо с угрозами, сообщает Press Association.
 
Винсент Поттер отправил Мэй письмо, в котором утверждалось, что оно содержит споры сибирской язвы. За это, по решению центрального уголовного суда Олд-Бейли, он проведет полтора года в заключении.
 
"Человек, отправляющий это запугивающее письмо премьер-министру с целью появления опасений за свою безопасность, должен быть немедленно наказан тюремным заключением", – заявил судья.

Сын Трампа заявил об угрозах его семье
 
Напомним, ранее в Лондоне пожилой паре пришло странное письмо, под которым стояла подпись Мэй. В письме к пожилому англичанину обращались мистер Youmustbe Fuckingjoking (цензурно это можно перевести как Вычертвозьмидолжнобытьшутите).

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Источник: korrespondent.net

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