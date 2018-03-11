Лента RSS
Подписаться на ленту
03 ноября 2018, суббота, 16:57
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
03. 11. 2018

В Черновцах напали на участников акции против Тимошенко

В Черновцах произошла потасовка между митингующими против приезда в город лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко и представителями местного отделения партии, сообщает издание Молодий Буковинець.

Тимошенко в Черновцах встретили пикетом. Митингующие держали в руках плакаты, обвиняющие лидера "Батьківщини" в связях с Россией, а местных представителях партии в работе на Румынию. 

В частности, на плакатах были надписи "Гражданин Румынии Мунтян - новый курс Тимошенко" (Иван Мунтян - глава Черновицкого облсовета, представитель партии "Батьківщина"), "Поздравляем московскую кукушку на Буковинском вече". 
 
Один из плакатов протестующих
 
Активисты партии Тимошенко попытались отобрать плакаты у митингующих, завязалась потасовка.При этом Мунтян тоже участвовал в потасовке. Также сторонники Тимошенко не позволить журналистам осуществлять фотофиксацию акции, отмечает издание.
 
 
В итоге правоохранители задержали участников акции. По данным пользователей соцсетей, 18 человек доставили в райотдел и после составления протоколов - отпустили. При этом нападавших на митингующих - не задерживали.
 
Напомним, что Вадим Рабинович, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко возглавили рейтинг манипуляторов и лжецов по итогам третьего квартала этого года. Правдивость фактов в высказываниях украинских политиков проверяла аналитическая организация VoxUkraine, которая опубликовала результаты исследований.
 
 
 
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Мариванна, я домашнее задание дома забыл.
- А голову ты дома не забыл?
- Нет, вот она, в пакете.
- Тогда начнём обряд!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.