В Египте разбился истребитель МиГ-29М

В Египте во время выполнения тренировочного полета разбился истребитель МиГ-29М российского производства. Об этом в субботу, 3 ноября, сообщает РИА Новости.

"У нас есть оперативная информация об аварии МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия", - сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации РФ.

Известно, что египетские ВВС получили указанный самолет в 2018 году.

По данным российских СМИ, причиной инцидента могли стать либо технические неполадки (отказ системы управления), либо ошибка пилота. Сам летчик успел катапультироваться перед катастрофой. Расследовать инцидент будет специальная комиссия ВВС Египта.

Напомним, во время международных учений Чистое небо - 2018 потерпел крушение украинский истребитель Су-27УБ.

Также сообщалось, что в России военно-учебный самолет Л-39 потерпел крушение и упал в воду в Краснодарском крае.

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Источник: korrespondent.net