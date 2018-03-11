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03. 11. 2018

РПЦ отреагировала на сделку Порошенко и Варфоломея

В Русской православной церкви отреагировали на соглашение о сотрудничестве, подписанное президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем. В частности, этот договор прокомментировал в субботу, 3 ноября, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на то, что некоторые украинские СМИ сообщили, что Порошенко и Варфоломей договорились о создании независимой украинской церкви.

"Читаю заголовок: "Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании Украинской церкви". Затем читаю в тексте новости слова Порошенко: "Сегодня исторический день. Мы подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом". Коллеги, а зачем вы придумываете то, чего и нет?" – поинтересовался Легойда.

По его словам, ни о каком создании "украинской церкви" речь не идет, и это соглашение "ничего не меняет для миллионов верующих в Украине".

Ранее Петр Порошенко и патриарх Варфоломей подписали договор о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским патриархатом. По словам Порошенко, это соглашение завершает процесс предоставления томоса Украине, а, по словам патриарха Варфоломея, оно ​​может ускорить этот процесс.

Напомним, 11 октября Константинополь приступил к предоставлению автокефалии церкви в Украине.
 
18 октября Верховная Рада приняла законопроект о передаче Константинопольскому патриархату Андреевской церкви в Киеве.

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Источник: korrespondent.net

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