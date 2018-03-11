КНДР пригрозила возобновить наращивание ядерного оружия

Северная Корея предупредила, что может возобновить наращивание ядерных вооружений, если США не снимут санкции с Пхеньяна. Об этом со ссылкой на заявление МИД КНДР сообщает в субботу, 3 ноября, Associated Press.
В частности, Пхеньян пригрозил вернуться к политике одновременного экономического развития и производства ядерного оружия.
"США думают, что постоянно повторяющиеся санкции и давление приведут к денуклеаризации. Такое мнение вызывает только смех", - говорится в заявлении северокорейского МИД.
КНДР также обвинила Вашингтон в невыполнении обязательств, которые взяли на себя лидеры Северной Кореи и США на встрече в Сингапуре.
Напомним, президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын встретились в июне в Сингапуре и подписали декларацию о достижении мира на Корейском полуострове и денуклеаризации.
Вскоре стало известно, что вторая встреча лидеров стран запланирована на январь 2019 года. Ожидается, что саммит пройдет до 10 января. По словам Трампа, он встретится с Ким Чен Ыном после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 6 ноября.
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Источник: korrespondent.net
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