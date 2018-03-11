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03. 11. 2018

В США при обрушении в сортировочном центре Amazon погибли два человека

В США два человека погибли в результате обрушения в сортировочном центре Amazon в штате Мэриленд. Об этом со ссылкой на данные спасателей сообщает в субботу, 3 ноября, издание The Baltimore Sun.

В частности, указано, что инцидент произошел в юго-восточном Балтиморе.

"Из-за шторма у здания обрушилась стена", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время спасатели остаются на месте происшествия для разбора завалов.

Two people confirmed dead at Amazon Fulfillment Center after severe weather in SE Baltimore. #wbal pic.twitter.com/TaDXuwZhMh

— Jennifer Franciotti (@wbaljfro) 3 листопада 2018 р.

Накануне в районе, где расположен сортировочный центр, прошли грозы с порывами ветра и проливным дождем.

Ранее в Польше на посетителей ТРЦ обвалился потолок: есть пострадавшие.

Также сообщалось, что в индонезийской провинции Северная Суматра из-за обрушения части здания начальной школы погибли по меньшей мере 20 человек.

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Источник: korrespondent.net

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