Лента RSS
Подписаться на ленту
03 ноября 2018, суббота, 20:01
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
03. 11. 2018

Украина и Турция договорились о ЗСТ до конца года

Украина и Турция приняли решение до конца года завершить работу по подписанию соглашения о зоне свободной торговли. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного выступления с президентом Петром Порошенко в Стамбуле в субботу, 3 ноября, трансляция которого велась на странице главы Украины в Facebook.

"Сегодня мы приняли решение до конца года завершить работу по подписанию соглашения о зоне свободной торговли. Верим, что благодаря этой сделке мы сможем достичь нашей цели - торгового баланса в 10 млрд долларов", - сказал турецкий президент.

Эрдоган также подчеркнул, что с каждым днем ​​усиливается и развивается сотрудничество в области военно-промышленного комплекса.

Ранее во дворце Buyuk Mabeyn в Стамбуле началась встреча президента Украины Петра Порошенко и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Также сообщалось, что президент Петр Порошенко в ходе визита в Турцию получил степень почетного доктора Стамбульского университета.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Анекдот все анекдоты

- Мариванна, я домашнее задание дома забыл.
- А голову ты дома не забыл?
- Нет, вот она, в пакете.
- Тогда начнём обряд!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.