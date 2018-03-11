Появились фото низкого пролета Ту-142 над флагманом флота США

Российский разведывательный и противолодочный самолет Ту-142 совершил на малой высоте пролет над флагманским кораблем флота США USS Mount Whitney. Фотографии этого момента опубликовал в субботу, 3 ноября, корреспондент агентства AFP Пьер-Анри Десаи в Twitter.
"На борту американского корабля раздался крик солдат и журналистов, когда самолет - реликвия холодной войны - пролетел низко над кораблем", - описывает ситуацию один из корреспондентов агентства.
По словам еще одного журналиста, в тот самый момент, когда самолет пролетал над кораблем, на мостике USS Mount Whitney проходила фотосессия, что позволило его отразить камерам.
Et soudain, un Tupolev au-dessus du navire-amiral de l'#Otan: la Russie s'invite dans les grandes manoeuvres #TridentJuncture18 (version plus lisible/photos exclusives de @jnackstrand) https://t.co/E0YYeFBDbe #AFP pic.twitter.com/dyoiR9GIDp— P_Deshayes (@P_Deshayes) 3 листопада 2018 р.
Как известно, USS Mount Whitney, к которому приблизился российский морской разведчик, является кораблем флагманского класса и предназначен для управления и координации войск. Сейчас он является флагманским кораблем шестого флота США, в зону ответственности которого входит Восточная Атлантика.
Известно также, что инцидент произошел во время учений НАТО Trident Juncture - 2018 у берегов Норвегии. Учения, в которых принимают участие почти все участники военного альянса, начались 25 октября и стали одними из крупнейших в своем роде.
Масштаб учений характеризует тот факт, что ради участия в них впервые за 30 лет Соединенные Штаты направили авианосец в Арктику. Harry Truman, авианосец класса Nimitz, 19 октября пересек полярный круг, войдя в Норвежское море.
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Источник: korrespondent.net
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