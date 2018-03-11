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03. 11. 2018

В Китае столкнулись 26 авто: десятки погибших и пострадавших

В Китае в результате ДТП с участием 26 автомобилей в провинции Ланьчжоу погибли, по меньшей мере, 14 человек, еще 27 - пострадали. Об этом в субботу, 3 ноября, сообщает со ссылкой на местные власти агентство Синьхуа.

Отмечено, что инцидент произошел на скоростном шоссе Ланьчжоу - Хайкоу, в 200 метрах от пункта взимания платы.

"Водитель грузовика потерял контроль над управлением, после чего произошло столкновение 26 автомобилей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные сотрудники службы дорожного движения и спасатели на данный момент находятся на месте происшествия.

Ранее в Китае в результате конфликта и драки пассажирки с водителем автобус упал в реку.

Также сообщалось, что в Житомирском районе произошло ДТП с участием трех транспортных средств, что привело к госпитализации одного человека и перекрытию автотрассы.

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Источник: korrespondent.net

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