Украина впервые за 19 лет применила на учениях ЗРК С-300В1

Украинские военные впервые за 19 лет применили мобильную зенитную ракетную систему С-300В1 на учениях в Херсонской области. Об этом в субботу, 3 ноября, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в Facebook.
"Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет которого уничтожил две цели. Результаты стрельб подтвердили наши возможности по существенному наращиванию боевого состава в максимально возможные короткие сроки", - написал Муженко в соцсети.
Он также подчеркнул, что успешные боевые пуски из восстановленных ЗРК малой и средней дальности, а также испытания модернизированных систем управления огнем открывают перспективы дальнейшей загрузки украинского ОПК.
Напомним, украинские ракетные учения проходят под Херсоном в течение 1 - 4 ноября, поэтому небо над Черным морем в этом районе закрыто. Целью маневров является отработка системы ПВО. В стрельбах на полигоне Ягорлык участвуют ЗРК С-300, а также Бук, Тор и Оса АКМ.
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Источник: korrespondent.net
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