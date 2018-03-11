В Париже пенсионерку уличили в 700 кражах в магазинах игрушек

В Париже полиция задержала 72-летнюю местную жительницу, которая совершила более 700 краж в магазинах игрушек. Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщило издание LCI.

Отмечено, что украденные товары она продавала в интернете. По данным полиции, пенсионерка с июня 2018 года разместила 957 объявлений о продаже игрушек, которые описывались как новые и в оригинальной упаковке.

Сообщается, что в ходе обысков полиция обнаружила в квартире женщины почти тысячу различных предметов и 40 тыс. евро наличными.

В свою очередь задержанная объяснила, что крала вещи в основном "от безделья".

Ранее в Одесской области суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с испытательным сроком один год за похищение собаки.

Также сообщалось, что полиция Одессы поймала автомобильного вора, который несколько месяцев похищал зеркала с припаркованных автомобилей и требовал за них выкуп.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net