Порошенко предложил Эрдогану направить миротворцев на Донбасс

Президент Петр Порошенко предложил главе Турции Реджепу Эрдогану направить турецких военных на Донбасс в рамках миротворческой миссии ООН. Об этом он сказал во время их совместной пресс-конференции в Стамбуле в субботу, 3 ноября, сообщает пресс-служба главы украинского государства.
В частности, Порошенко подчеркнул, что важными для Украины являются заверения Турции, что она не останется равнодушной к проблемным вопросам.
"Важными для нас являются заверения Турции, что она не останется в стороне от вопросов "ползучей агрессии" в Азовском море и нарушения прав человека на аннексированном полуострове", - сказал глава государства.
По его словам, стороны договорились о координации действий по решению этих вопросов.
"Мы подтвердили настрой работать вместе над решением этих вопросов как на двустороннем уровне, так и на многостороннем уровне в формате международных организаций, в частности, ООН. Я предложил господину президенту активизировать наш диалог, в том числе поддержки решения о размещении миротворцев, в соответствии с мандатом ООН. Мы доверяем Турции и будем счастливы видеть, если бы Турция приняла участие в установлении мира на Донбассе через свою миротворческую миссию в составе ООН", - подчеркнул Порошенко.
В свою очередь Эрдоган заверил в неизменности позиции Турции в отношении Украины.
"Верьте, пожалуйста, в нашу позицию, которая заключается в поддержке суверенитета, независимости, территориальной целостности и политического единства Украины. Мы еще раз подчеркнули, что мы никогда не признавали и не будем признавать незаконной аннексии Крыма, и мы будем продолжать охранять права и интересы крымских татар - как оставшихся на территории Крыма, так и тех, которые были вынуждены переехать из этого региона", - заявил турецкий лидер.
Он также подчеркнул, что Турция желает, чтобы "те столкновения на востоке Украины, которые сейчас там продолжаются, завершились и были решены в рамках международного права дипломатическими, мирными путями".
Ранее украинская и турецкая стороны в рамках официального визита президента Петра Порошенко в Стамбул подписали ряд двусторонних документов.
Также сообщалось, что Украина и Турция приняли решение до конца года завершить работу по подписанию соглашения о зоне свободной торговли.
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Источник: korrespondent.net
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