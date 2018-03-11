Лента RSS
Подписаться на ленту
03 ноября 2018, суббота, 23:05
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
03. 11. 2018

России передали список украинцев на выдачу Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал российской стороне список заключенных украинцев для их освобождения. Об этом он сообщил на совместном брифинге с президентом Украины в Стамбуле в субботу, 3 ноября, трансляция которого велась на странице Петра Порошенко в Facebook.

В частности, Эрдоган напомнил, что ранее Россия выдала Турции двух украинских заключенных - Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

"На этот раз мы получили более длинный список, который мы сразу, немедленно передали российской стороне. Я хочу, чтобы мы следили за этим процессом и успешно его решили", - заявил турецкий лидер.

Ранее президент Петр Порошенко предложил главе Турции Реджепу Эрдогану направить турецких военных на Донбасс в рамках миротворческой миссии ООН.

Напомним, 25 октября 2017 года украинцев Чийгоза и Умерова в России освободили и передали Турции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Анекдот все анекдоты

- Мариванна, я домашнее задание дома забыл.
- А голову ты дома не забыл?
- Нет, вот она, в пакете.
- Тогда начнём обряд!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.