В турецкой Анталье откроют украинское консульство

Президенты Украины и Турции Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган 4 ноября откроют консульство Украины в Анталье. Об этом заявил глава украинского государства в ходе совместной пресс-конференции с турецким коллегой в Стамбуле в субботу, 3 ноября, сообщает пресс-служба АПУ.

"Завтра мы посетим предприятия оборонного комплекса, откроем консульство в Анталье, которое улучшит консульское обслуживание украинских граждан, как приехавших на отдых, так и постоянно находящихся в Турции", - сказал Порошенко.

Он отметил, что перспективы сотрудничества Турции и Украины являются крайне большими, а сотрудничество двух стран имеет важный стратегический характер.

В свою очередь Эрдоган среди достижений двустороннего сотрудничества за последние годы назвал возможность граждан двух стран осуществлять взаимные поездки по ID-картам.

"В течение 2018 года число граждан Украины, которые посетили нашу страну, уже превысило 1 млн человек", - сообщил он.

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Источник: korrespondent.net